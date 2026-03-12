Wahrhaftig keine Gefangenen machte der Komiker Tom Gerhardt („Hausmeister Krause“) nun im Mannheimer Capitol. „Volle Packung!“ hieß seine wilde Show.

„Boah, Mannheim, endlich normale Leute!“, schwärmt Tommie, eine der bekanntesten Figuren, die Tom Gerhardt einmal erfunden hat. In Jeanskutte und Sportshorts und mit der unverzichtbaren Pudelmütze stellt der mittlerweile 68-jährige (!) Komödiant den pubertären, dummen Jungen immer noch dar und macht dabei noch nicht einmal eine schlechte Figur. Das hätte durchaus peinlich ins Auge gehen können, in einer Show voller bester Gelegenheiten, sich schmerzhaft auf die Nase zu legen. Unangenehm berührt mag sich der eine oder andere Capitol-Besucher an der einen oder anderen Stelle gefühlt haben, aber das ist Geschmackssache. Tom Gerhardt jedenfalls geht in „Volle Packung!“ keiner drohenden Peinlichkeit aus dem Weg, sondern immer ganz direkt und gezielt auf sie zu.

Dieser Tommie ist eine Figur aus den 1980er Jahren, und schon damals war Gerhardt im Grunde zu alt (über 30), um sie authentisch zu spielen. Sie verwendete eine Sprache oder besser Ausdrucksweise („Voll die Seuche, ey!“), die man zwar auf der Straße, aber zuvor noch niemals auf den Kleinkunstbühnen vernommen hatte. Ihr großer Erfolg war die Initialzündung für Gerhardts anfangs steile Karriere, noch bevor seine ebenfalls erfolgreichen Kinokomödien, „Voll normaaal“, „Ballermann 6“ und andere, sowie die TV-Comedy-Serie „Hausmeister Krause – Ordnung muss sein“ das Bild bestimmten, das wir heute von Tom Gerhardt haben.

Seit 1992 auf der Bühne

„Dackel mit Sekt“ hieß, als die BRD und die DDR noch nicht wiedervereint waren, sein Bühnendebüt, gefolgt von „Voll die Disco!“ ab 1992. Damals ließ Gerhardt noch Gestalten auftreten, die später in der Versenkung verschwanden. In „Volle Packung!“ jedoch holt er sie wieder hervor und ergänzt sie sogar noch um neue.

„Layla – Rudelbums am Ballermann“ heißt nur vorgeblich die grelle Show, die im Capitol auf die Bühne gebracht wird und in Tom Gerhardts noch bis in den Herbst laufender Tournee angezeigt ist. Präsentiert von Layla persönlich, jener Titelheldin und „Puffmama“, die im gleichnamigem Partyschlager 2022 zum Skandal wurde. Angeheizt von einschlägigen Songs herrscht im Capitol Ballermannstimmung von Anfang an. „Ich werde euch durch eine schillernde Show führen, die euch tief berühren wird“, verspricht Layla Lamour. „Ganz tief hier unten“, ergänzt sie, um in den Schritt zu deuten. Tom Gerhardt hat sich in einen Fummel geschmissen, in dem er Céline Bouvier Konkurrenz machen könnte: rote Perücke und Pumps, Negligé und ein übermütig knappes Glitzerkleid. Aus der „großen poetischen Reise durch mein langes Hurenleben“ wird jedoch erst einmal nichts, weil die so vielversprechend gestartete Show plötzlich gecancelt und die bedauernswerte Layla wegen hochgradigem Sexismus vor Gericht gezerrt wird.

Panoptikum schrägster Typen

Gerhardt trägt von Anfang an ganz dick auf, wenn er nun derb-drastische Sprüche, aber auch Witze gegen Cancel Culture und übertriebene Wokeness vom Stapel lässt. Daneben gibt ihm die Show beziehungsweise die Absage von Laylas Auftritt ausgiebig die Gelegenheit, ein ganzes Panoptikum schrägster Typen auf die Bühne zu holen, die man teilweise lange nicht mehr gesehen hat. Unterstützt von seiner brasilianischen Frau Nadja da Silva, selbst ein Showgirl, wird er zum Intendanten im Zirkusdirektor-Dress, der gegen „LGBTQXYZ oder wie das heißt“ wettert, zum chancenlos verliebten Heinz Krumpholz, der entschieden mit Hygieneproblemen zu kämpfen hat, im engen rosa Röckchen zu Carmen, dem Objekt der Begierde selbst, und – er darf natürlich nicht fehlen – zum oberspießigen Hausmeister Dieter Krause, der sich über den Klimawandel auslässt und in der Folge eine Flüchtlingswelle aus den Niederlanden auf Deutschland zukommen sieht. Das alles gipfelt im Auftritt eines übermannsgroßen Penis, der siegesgewiss die Regenbogenfahne schwenkt und sich zuerst als „alter, weißer Schwanz“ und sodann als „Trans-Schwanz“ outet: „Früher war ich pervers, heute bin ich divers.“ In einer unberechenbar wilden Show, die die Besucher zuweilen nicht nur um vier Jahrzehnte, sondern bis in die moralisch konservativen 1950er Jahre zurückzuführen schien, und wie sie wohl selbst im noch älteren Capitol nur sehr selten zu sehen war.