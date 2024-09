Ein 22 Jahre alter Mann hat sich am Mittwochnachmittag in der Brandenburger Straße in der Ludwigshafener Gartenstadt Anzeigen wegen Beleidigung und Bedrohung eingehandelt. Der Polizei zufolge hat er den Blick eines 42-Jährigen missdeutet – und dann unmittelbar damit begonnen, den Älteren zu beleidigen. Er habe sich dann zwar erst einmal entfernt, sei aber kurz darauf zurückgekommen, ein kleines Messer in der Hand, und habe sowohl den 42-Jährigen als auch weitere Anwesende mit dem Tod bedroht. Anschließend sei er Richtung Mecklenburger Straße gegangen. Die Polizei habe ihn kurz darauf kontrolliert. Die Beamten stellten nach eigenen Angaben das Messer und ein Tierabwehrspray sicher.