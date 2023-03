Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Reden am Ende des Lebens“ war das letzte Thema der Reihe „Sprechlabor – Reden in Extremsituationen“ im Theaterhaus G7 in Mannheim. Ein schwieriges Thema. Das früher oder später jeden betrifft.

Nicht reden hilft nicht – und irgendwann holt das Thema Tod jeden ein. Das ist das Fazit der Gesprächsrunde, die Dramaturg Philipp Bode moderiert hat. Die eingeladenen Fachleute