Der Leichnam des 16-Jährigen, der am Donnerstag aus dem Holz’schen Weiher im Maudacher Bruch geborgen wurde, wird obduziert. Laut einem Polizeisprecher soll bei der gerichtsmedizinischen Untersuchungen geklärt werden, wieso der Jugendliche in dem Gewässer unterging und was für seinen Tod letztlich ursächlich war.

Der Junge war am Mittwochabend mit seinen Eltern an dem See gewesen und hatte eine ferngesteuertes Elektroboot dort fahren lassen. Vermutlich wegen eines leere Akkus blieb das Modellboot auf dem Gewässer etwa 80 Meter vom Ufer entfernt liegen. Der 16-Jährige wollte das Boot zurückholen und stieg ins Wasser. Beim Schwimmen ging er plötzlich unter. Rettungsversuche seines Vaters und eines Passanten blieben erfolglos. Nach einer großangelegten Suchaktion mit Tauchern, Spürhunden, einem Sonar und einer Drohne wurde der Leichnam schließlich am Donnerstagmittag gefunden und aus dem Gewässer geborgen.