Von einem gescheiterten Trickdiebstahl in der Gartenstadt berichtet die Polizei. Am Samstag gegen 18.15 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekanntes Täterduo unter einem Vorwand Zutritt in die Wohnung einer 78-Jährigen. Einer der Täter verwickelte die Seniorin in ein Gespräch, während sein Komplize in der Wohnung nach Wertsachen suchte. Als die Tochter der 78-Jährigen erschien, ergriff das Duo die Flucht, ohne etwas erbeuten zu können. Tipps, wie man sich vor Trickdieben und Betrügern schützen kann, gibt die Polizei im Netz unter www.polizei-beratung.de.