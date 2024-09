Emma Schubert und Fabian Griesbach vom TSV Iggelheim haben beim Mehrkampfmeisterschaften des Deutschen Turnerbundes zwei Titel abgeräumt.

Bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften des Deutschen Turnerbundes in Thaleischweiler wurde die Nachwuchs-Leichtathletin des TSV Iggelheim Emma Schubert im leichtathletischen Fünfkampf zum dritten Mal in Folge Deutsche Meisterin.

Zunächst warf die 14-jährige Iggelheimerin den einen Kilogramm schweren Schleuderball 34,11 Meter weit, sprintete die 100 Meter in 13,84 sec, sprang 4,36 Meter weit und stieß die Kugel auf 9,91 Meter, bevor sie noch über 1000 Meter in 3:34,4 min als Siegerin durchs Ziel stürmte. Mit starken 50,263 Gesamtpunkten hatte die Athletin von Trainer Hans Koob einen gute halben Punkt Vorsprung vor der Zweitplatzierten.

Erster DM-Titel

Erstmals Deutscher Meister im leichtathletischen Fünfkampf wurde Fabian Griesbach. Das TSV-Nachwuchsathlet (M13) begann den Fünfkampf mit einem starken Weitsprung von 5,18 Meter und einem Start-Ziel-Sieg über 75 Meter in 9,84 sec. Den Schleuderball katapultierte er auf persönliche Bestweite von 35,76 Meter und steigerte im Kugelstoßen seine Bestweite auf 10,47 Meter. Im abschließenden 1000-Meter-Lauf stürmte er als Schnellster mit persönlichem Rekord in 3:14,7 min durchs Ziel, was eine Gesamtpunktzahl von 47,308 Punkten bedeutete. In der gleichen Altersklasse kam der zwölfjährige Max Schubert auf den sechsten Platz.

Im Einzelwettkampf Schleuderballwerfen der Altersklasse 14/15 belegte Emma Schubert mit einer Weite von 35,66 Meter (persönliche Bestleistung) den vierten Platz. Das freute das Trainerduo Claudia Wagner und Hans Koob besonders.