Die Stadt Ludwigshafen erfüllt weiterhin alle Kriterien der „Fairtrade Town“-Kampagne. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor. Für weitere zwei Jahre könne man den Titel „Fairtrade-Stadt“ tragen – in diesem Turnus werden die Vorgaben überprüft, die Städte erfüllen müssen, um den Titel zu tragen.

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) lobt: „Die Bestätigung der Auszeichnung ist ein schönes Zeugnis für die nachhaltige Verankerung des fairen Handels in Ludwigshafen.“ Lokale Akteure aus Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft arbeiteten eng für ein gemeinsames Ziel zusammen. „Ich bin sehr stolz, dass die Stadt Ludwigshafen dem internationalen Netzwerk der ,Fairtrade Towns’ und unsere Berufsbildende Schule Wirtschaft 2 dem Netzwerk der ,Fairtrade Schools’ angehören.“

Als 800. Stadt wurde Ludwigshafen die Auszeichnung am 14. Juli 2022 erstmals durch den Verein Fairtrade Deutschland verliehen. Einen Tag zuvor war auch die kooperierende Berufsbildende Schule Wirtschaft 2 als „Fairtrade School“ ausgezeichnet worden. Das Engagement in „Fairtrade Towns“ reicht von Kleidertauschpartys, die in Ludwigshafen anlässlich der „Fashion Revolution“ und der „Fairen Woche“ stattfinden, über faire Frühstücke, Infoständen bis zu Kooperationsprojekten mit Schulen.

Noch Fragen?

Auf der Webseite www.faires-lu.de können sich Interessierte informieren und Adressen von Ludwigshafener Geschäften und Gastronomiebetrieben finden, die sich für den fairen Handel engagieren. Mehr Infos sind zu finden unter www.ila21lu.de.