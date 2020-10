MUTTERSTADT. Trotz einer Rückenverletzung von Lienhard Scholz hat der TTV Mutterstadt in der Ersten Tischtennis-Pfalzliga gewonnen. Eine Spielklasse darunter verlor Mutterstadt II gegen den TTC Oggersheim II. Während der SV Pfingstweide gewann, steckten die VTV Mundenheim die dritte Niederlage ein.

„Vor dem Spiel gab es einen Schock zu verkraften“, berichtete Frank Schulz von der Hiobsbotschaft, die seinen TTV Mutterstadt ereilt hatte: „Lienhard Scholz verletzte sich beim Einspielen am Rücken und konnte nur mit Handicap ins Spiel starten.“ Trotz dieser Beeinträchtigung gewann der TTV gegen den Liganeuling TTC Burrweiler deutlich mit 10:2.

Von den Rückenproblemen gehemmt, unterlag Scholz im ersten Einzel gegen Manuel Lerch in drei Durchgängen. In der folgenden Partie biss Mutterstadts Nummer Zwei jedoch erneut die Zähne zusammen und behielt gegen Jürgen Speth in vier Sätzen die Oberhand. „Anschließend wäre uns fast ein fehlerfreier Ritt gelungen. Erst in der letzten Partie des Tages konnte Burrweiler noch mal punkten“, so TTV-Kapitän Schulz.

Weniger erfolgreich lief das Aufeinandertreffen von Mutterstadt II mit dem TTC Oggersheim II in der Zweiten Pfalzliga. Aufsteiger Oggersheim bezwang den Gastgeber 11:1. „Das war der absolute Wahnsinn, was die Mannschaft für eine Leistung gebracht hat. Die Jungs haben alles gegeben und waren hungrig auf den Sieg“, lobte der TTC-Vorsitzende Lothar Mayer sein erfolgreiches Team.

Die VTV Mundenheim sind weiter sieglos

Der TTV musste den Ausfall von Marcel Ludwig verkraften, der durch den Nachwuchsspieler Moritz Först vertreten wurde. „Eine etwas weniger deutliche Niederlage wäre in Ordnung gewesen. Vom Ergebnis her ist sie zu hoch ausgefallen“, meinte Mutterstadts Benjamin Höll. Der einzige Punktgewinn gelang Michael Goßlau gegen Hakan Can.

Beim TTC Burrweiler II war der SV Pfingstweide mit 8:4 erfolgreich. Sebastian Stumptner, Patrick Asi und Jens Dahl punkteten doppelt; Marco Matheis und Tobias Ahollinger steuerten je einen Sieg bei.

Nach der 3:9-Pleite bei der TSG Haßloch sind die VTV Mundenheim weiterhin sieglos. Das Team um Daro Fatah hielt bis zum 3:4 ganz gut mit, kassierte dann jedoch fünf Niederlagen in Folge.