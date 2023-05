Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der in der Türkei geborene Emre Kara ist mit sieben Jahren nach Deutschland gekommen. Der erste Anlaufpunkt für die Familie Kara war damals Friesenheim. Tischtennis hat es dem sportlichen jungen Mann am meisten angetan, und so steht er für den TFC Ludwigshafen an der Platte.

Die Familie Kara, zu der neben Emre seine Eltern und zwei jüngere Geschwister zählen, stammt aus Pazarcik, das im Süden der Türkei an der Grenze zu Syrien liegt. Das Quintett fand