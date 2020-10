LUDWIGSHAFEN. Die VTV Mundenheim haben gegen den TTV Mutterstadt II den ersten Saisonsieg in der Zweiten Tischtennis-Pfalzliga errungen. In der Verbandsoberliga ist der TTC Oggersheim weiter ungeschlagen. Eine Spielkasse darunter feierte Mutterstadt den bisher höchsten Erfolg.

Nach drei sieglosen Spielen durften die VTV Mundenheim gegen den TTV Mutterstadt II mit 7:5 den ersten Saisonerfolg in der Zweiten Tischtennis-Pfalzliga bejubeln. „Das war ein sehr wichtiger und verdienter Sieg“, sagte Fatah Daro erleichtert. Dabei sah es zunächst eher nach einer Fortsetzung der Pleitenserie aus: Früh ging der TTV durch Rainer und Christian Maisel sowie Michael Straub 3:1 in Führung. Lediglich Frank Dörling konnte Christoph Ebeling einen Punkt abringen. Mit vier Siegen in Folge drehte Mundenheim die Partie dann jedoch zu seinen Gunsten.

„In den ersten Spielen hat uns etwas die Motivation gefehlt“, gab Daro zu. Aus der Partie gegen Mutterstadt möchte der VTV-Kapitän nun Kraft schöpfen: „Der Sieg hat uns wieder den Glauben an uns zurückgegeben. Wir werden alles dafür tun, irgendwie die Liga zu halten.“

Für Benjamin Höll, der krankheitsbedingt nicht am Spiel teilnehmen konnte, war die Niederlage seines TTV ein großer Rückschlag. „Nach dem Spielberichtsbogen war es extrem eng und daher ist es umso bitterer, gegen einen Mitabstiegskandidaten verloren zu haben“, betonte der Mutterstadter.

TTC Oggersheim immer noch unbesiegt

Nach einer längeren Spielpause hat der TTC Oggersheim gegen die TTF Illtal 7:5 gewonnen und bleibt damit in der Verbandsoberliga Saarpfalz ohne Niederlage. Nach einer komfortablen 6:2-Führung kamen die Gäste bis auf einen Zähler heran. Erst im letzten Einzel machte Pascal Mayer schließlich den Sieg perfekt.

Auch der TTV Mutterstadt ist in der Ersten Pfalzliga noch ohne Punktverlust. Beim TV Colgenstein-Heidesheim feierte das Team um Frank Schulz nun mit 11:1 den höchsten Saisonerfolg. „Das war ein nie gefährdeter Sieg. Bis zur 8:0-Führung haben wir nur zwei Sätze abgegeben“, freute sich der TTV-Kapitän über die starke Leistung seiner Mannschaft.

In der Zweiten Pfalzliga musste der SV Pfingstweide gegen die TTF Frankenthal III eine knappe 5:7-Pleite hinnehmen. Nach der zwischenzeitlich 3:2-Führung gab das Team um Patrick Asi das Spiel mit vier Niederlagen am Stück aus der Hand.