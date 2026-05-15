Studieninteressierte erhalten am Samstag, 23. Mai, einen Überblick über das Bachelor-Angebot der Universität Mannheim. Von 10 bis 15.30 Uhr informieren laut einer Pressemitteilung Vorträge über Studiengänge, Bewerbung, Finanzierung und Auslandsaufenthalte. Geführte Rundgänge über den Campus und durch die Bibliothek ergänzen demzufolge das Programm. Für Führungen ist eine Anmeldung nötig.

Im Vortragsblock von 10 bis 15.30 Uhr geben Fachbereiche Orientierung bei der Studienwahl und erläutern den Aufbau der Mannheimer Bachelorstudiengänge. Zudem sprechen Studierende über ihren Alltag, Auslandssemester, Praktika und das Leben auf dem Campus. Wie die Organisatoren weiter mitteilen, beantworten auch das Studierendenwerk und das Hochschulteam der Agentur für Arbeit Fragen. Vorgestellt werden die Bachelorstudiengänge aller Fakultäten – darunter Anglistik/Amerikanistik, Germanistik, Geschichte, Romanistik, Politikwissenschaft, Soziologie, Psychologie, Medien- und Kommunikationswissenschaft, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Betriebs– und Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftspädagogik, Kultur und Wirtschaft sowie Unternehmensjura. Auch die Lehramtsfächer sind Teil des Programms.

Die Anmeldungen zum Bachelor-Infotag und zu einzelnen Programmpunkten sind online über die Internetseite der Uni Mannheim möglich.