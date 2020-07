Die Biotonnen werden im Sommer wöchentlich geleert. Trotzdem können sich in den Behältern lästige Fliegen und Maden sammeln. Die Stadtverwaltung gibt Tipps, wie sich das verhindern lässt.

„Meistens beginnt das Problem schon in der Küche“, heißt es von der städtischen Abfallberatung. Schon in der Küche legen Schmeißfliegen ihre Eier auf eiweißhaltigen Lebensmitteln ab, Fruchtfliegen ihre Eier auf Obstresten. Damit sich die Tiere nicht in Küche und Biotonne vermehren, sollte man das Vorsammelgefäß für den Müll und die Biotonne trocken halten.

Die Abfallberatung rät: Speisereste und Küchenabfälle in Zeitungspapier einwickeln und Sammelgefäße und Tonne mit aufsaugendem Material – etwa Zeitungspapier oder zerrissenen Eierkartons – auslegen. Außerdem sollten die Sammelgefäße jeden zweiten Tag geleert und gereinigt werden. Je trockener der Inhalt einer Biotonne ist, desto besser. Deshalb sollten Rasenschnitt und andere feuchte Abfälle trocknen, bevor sie in die Tonne kommen. Schichten aus Häcksel und kleinen Ästen helfen laut Stadt bei der Durchlüftung.

Damit die Biotonne draußen nicht zum „Bioreaktor“ wird, sollte sie am besten an einem schattigen Platz stehen. Denn sonst kann es passieren, dass auf eine einzige Fliege, die im Schnitt alle paar Tage bis zu 150 Eier legt, innerhalb von wenigen Tagen eine wahre Invasion von Maden folgt. Weil auch die Restmülltonne im Sommer oft nicht von Madenbefall verschont bleibt, gilt: Beide Tonnen regelmäßig auswaschen und trocknen lassen. Der Deckel- und Tonnenrand sollte einmal pro Woche mit Essigwasser abgewischt werden. Die Stadt bittet darum, der Umwelt zuliebe auf chemische Insektensprays zu verzichten. Ein Mix aus Wasser uns Essigessenz im Verhältnis 3:1 sei gegen Maden genauso wirkungsvoll. Auch Teebaum-, Lavendel- oder Orangenöl sowie Lavendelzweige sorgen für besseren Geruch, den die Fliegen nicht mögen. Getrockneter loser Kaffeesatz, den man über den Abfall streut, neutralisiert unangenehme Gerüche und bindet Feuchtigkeit.

Dann geben die Mitarbeiter der Abfallberatung noch einen Tipp für alle Teich-, Aquarium- oder Reptilien-Besitzer: Die aufgesammelten Maden seien bei den Tieren ein willkommenes Futter.

Noch Fragen?