Ein 28-Jähriger aus Mainz soll im August 2019 in das Haus eines Rentnerehepaars im Ludwigshafener Stadtteil Rheingönheim eingebrochen sein. Die Senioren soll er mit einem Messer bedroht und gemeinsam mit einem Komplizen Schmuck im Wert von 18.000 Euro erbeutet haben. Jetzt muss sich der 28-Jährige wegen schweren Raubs vor Gericht verantworten. Mehr dazu lesen Sie hier.

Die Digitalisierung schreitet in großen Schritten voran. Krankenhäuser wollen diesen Trend nicht verschlafen. Im Mannheimer Klinikum läuft derzeit auf einer Station ein ganz besonderer Test. Mehr zu den Hintergründen erfahren Sie hier.

Sie hatte noch nicht die Jacke aus, als sie mit ihrem gehörlosen Sohn und der Tochter im Frühjahr in Frankenthal ankam, da sagte Svetlana: „Morgen fahre ich zurück.“ Die Rettungssanitäterin aus der Ukraine versorgt Kranke und Verwundete in ihrer Heimat. Die Kinder, die in der Pfalz Zuflucht gefunden haben, sieht sie meist nur auf dem Handy-Bildschirm. Ihre Geschichte lesen Sie hier.

Die meisten Unternehmen haben in Sachen Energie Einsparpotenziale, von denen sie noch nichts wissen. Wie Geschäfts-, aber auch Privatleute beim Energiesparen vorgehen können und welche Fördergelder ihnen dabei winken, erklärt die Pioneer Consulting GmbH. Sie zieht mit ihrem Sitz in Kürze nach Römerberg. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Ein Speyerer Pflegewissenschaftler weiß, wie man am besten durch die heißen Tage kommt – und was die Nachbarn damit zu tun haben. Was das ist, erfahren Sie hier.