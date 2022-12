Die Ruchheimer Stadtteilbibliothek bietet in Kooperation mit dem Evangelischen Krankenpflegeverein Ludwigshafen-Ruchheim am Mittwoch, 25. Januar, 18.30 Uhr, einen Vortrag an, der helfen soll, gegen Betrugsversuche am Telefon gewappnet zu sein. Ein Stichwort: die Enkeltrick-Masche. Anhand praxisnaher Beispiele soll aufgezeigt werden, mit welchen Tricks Betrüger versuchen, speziell auch ältere Menschen um Geld und/oder Wertsachen zu prellen. Der Referent (oder die Referentin) kommt vom Polizeipräsidium Rheinpfalz (Zentrale Prävention). Im Anschluss an den Vortrag besteht Gelegenheit, Fragen zu stellen. Der Vortrag findet ab minimal acht Teilnehmern statt. Anmeldeschluss ist Freitag, 20. Januar. Der Eintritt ist frei.