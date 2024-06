Auf dem Stimmzettel für die Wahl zum Ludwigshafener Stadtrat hat sich beim Wahlvorschlag der CDU unter Listenplatz 48 beim Familiennamen des Kandidaten trotz mehrfacher Kontrollen bedauerlicherweise ein Tippfehler eingeschlichen. Das hat die Verwaltung am Dienstag mitgeteilt. Der korrekt geschriebene Name des Bewerbers lautet Werner Schwarz nicht Werner Schwarzer. Die Stadtverwaltung werde bei der Urnenwahl am Wahlsonntag durch Aushang in den Wahlgebäuden auf den richtigen Familiennamen des Bewerbers aufmerksam machen, heißt es weiter. Wahlberechtigte, die jetzt noch Briefwahl beantragen, erhalten ebenfalls einen gesonderten Hinweis auf den Fehler. Die bereits gedruckten Stimmzettel behalten weiterhin ihre Gültigkeit. Die Briefwahl kann ebenso weitergeführt werden. Auf die Fortsetzung der Wahl hat der Fehler keine weiteren Auswirkungen. Das Verfahren hat die Stadtverwaltung mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier als zuständige Aufsichtsbehörde abgestimmt.