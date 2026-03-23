19.000 Gäste und viele Kontrollen gab es beim Mannheimer Time Warp. Die Polizei meldet 193 Strafanzeigen rund um das Techno-Festival – die meisten wegen Drogen.

Bis zu 19.000 Besucher kamen am vergangenen Wochenende zum Techno-Festival Time Warp auf das Mannheimer Maimarktgelände. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit vielen Beamten im und um das Gelände sowie auf den Anreisestraßen im Einsatz.

Vor Ort richteten die Polizisten eine Sonderwache ein, die während der gesamten Veranstaltung besetzt war. Verkehrspolizisten und Beamte des Hauptzollamts Karlsruhe kontrollierten an- und abreisende Gäste, insbesondere auf den Routen rund um das Veranstaltungsgelände. Insgesamt wurden dabei mehr als 110 Fahrzeuge und über 520 Personen kontrolliert. Die Ermittler erfassten 193 Strafanzeigen, 166 Personen erwartet eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, berichtet das Polizeipräsidium Mannheim. Sichergestellt wurden unter anderem 40,86 Gramm Kokain, 6,31 Gramm LSD sowie sechs Trips LSD, vier Gramm Heroin, 38 Gramm Amphetamin, 15,9 Gramm Methamphetamin/Chrystal, 203 Ecstasy-Tabletten, 15,9 Gramm MDMA und 1,5 Gramm Ketamin sowie Kleinstmengen an Cannabis-Produkten.

Drei Fahrzeugführer nahmen laut Polizei unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen am Straßenverkehr teil. Sie mussten eine Blutprobe abgeben und erwarten nun ein Straf- oder Bußgeldverfahren. Insgesamt wurden Sicherheitsleistungen in Höhe von mehr als 17.000 Euro erhoben.

Auf dem Veranstaltungsgelände registrierten die Einsatzkräfte zudem mehrere Eigentumsdelikte: Täter nutzten unbeobachtete Momente in Menschenansammlungen aus und entrissen den Geschädigten gewaltsam Halsketten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beläuft sich die Zahl auf 16 Fälle. Ein 36-jähriger Verdächtiger wurde ermittelt.

Außerdem wurden zwei Widerstandshandlungen gegen Vollstreckungsbeamte zur Anzeige gebracht. In die Einsatzmaßnahmen waren als Teil der internationalen Zusammenarbeit mehrere französische Polizisten eingebunden. Insgesamt verlief die Veranstaltung laut Polizei friedlich, bekannt wurden nur fünf Anwohnerbeschwerden wegen Ruhestörung.