Die Time Warp zieht über Generationen und Ländergrenzen hinweg Technofans an. Das wurde am Wochenende geboten.

Es ist eine eigene Welt, die ihrem Rhythmus folgt. Kaum da, fällt der ganze Alltag ab, taucht man ein in ein Klanggewitter aus röhrenden Bässen und giftigen Acid-Tunes. Während im Floor 1 gigantische Felsbrocken von der Decke baumeln und man das Gefühl hat, im Star-Wars-Falken durch ferne Galaxien zu brausen, versprüht der nächste Dancefloor neongrüne und violette Vintage-Vibes, legt sich eine Hammondorgel über die soulige House-Music, klatschen die Hi-Hats, tanzt die Decke in Form von schwingenden Leuchtstäben zum späten 80er Sound.

Technofans aus aller Welt schätzen das Festival. Foto: Marco Partner

Die Monotonie, die der elektronischen Musik oft nachgesagt wird, ist längst durchbrochen. Techno wird zur Boogie Night. Es sind oft gut gelaunte, melodische Tracks – und Gäste in fast jedem Alter, die einfach gut drauf sind. Mit so manchen Veteranen, die schon bei der allerersten Time Warp 1994 in der Walzmühle in Ludwigshafen mit am Start hätten sein können, und anderen Fans, die da noch lange nicht geboren waren.

Viele Stunden lang kann hier getanzt werden. Foto: Marco Partner

Gäste aus aller Welt

Wie Fauno und seine Kumpel, die extra aus Norditalien angereist sind, um das größte Indoor-Festival Europas einmal hautnah zu erleben. „In Mailand und Turin haben wir auch große Raves, aber das hier ist eine andere Welt. Es ist wirklich gut organisiert, alles ist riesig, aber friedlich und mit fairen Bierpreisen. Sogar die Polizisten sind freundlich“, schwärmt er um kurz nach 1 Uhr.

Auf mehreren Floors tummeln sich die Gäste. Foto: Marco Partner

Da ist die Time-Warp-Nacht noch jung, volle 13 Stunden liegen noch vor den Jungs aus Nova Milanese. Um die besten der insgesamt fast 50 DJs auf fünf Floors nicht zu verpassen, haben sie extra einen Stundenplan geschmiedet. Den Schweden Adam Beyer, der schon in den 1990-ern in legendären und längst entschwunden Clubs wie dem Omen in Frankfurt oder dem Tresor in Berlin auflegte, wollen sie auf keinen Fall versäumen.

Mehr „Tiktok-Raver“

„Es sind hier besondere Vibes, man spürt, die Leute sind voll und ganz wegen der Musik da, und nicht um jemanden zu daten. Obwohl die Frauen natürlich sehr hübsch sind“, erklärt Fauno auf Englisch und zieht weiter zum nächsten Floor. Einen Tipp gibt er noch mit auf den Weg: Djane Adiel, die Tochter von Ex-Juve-Spieler Angelo di Livio, steht auch hinter den Turntables. Italien ist also nicht nur im Publikum, sondern auch im Line-Up vertreten.

Neon, Stroboskop oder eben Laser: Lichtshows gibt es überall. Foto: Marco Partner

Tatsächlich hört man auf den Gängen zwischen den Floors viele Sprachen: Französisch, Englisch, Spanisch mischen sich mit Kurpfälzisch. Aus 85 Ländern sollen die Gäste kommen, zum Warm-Up in die lange Nacht aber ist es längst nicht so voll und dicht gedrängt wie in den Vorjahren. Das findet Dennis, ursprünglich aus Ludwigshafen, eigentlich ganz gut. Für ihn ist es die neunte Time Warp, obwohl der letzte Besuch des Mega-Raves ein paar Jahre zurückliegt. Während die meisten Gäste ganz in Schwarz gekleidet sind, hält er mit bunten Knicklichtern dagegen, erinnert bewusst an die 90-er und 00-er Jahre. „Früher wurde mehr getanzt, diese Tiktok-Raver, die ständig ihre Handys hochhalten, gab es nicht“, vergleicht der 36-Jährige.

Das Festival begeistert Menschen über Altersgruppen hinweg. Foto: Marco Partner

Besuch trotz Widrigkeiten

Dennoch muss auch er zugeben, dass der Sound sich über die Dekaden nochmal verbessert hat, dreidimensionaler geworden ist – und dank der hochmodernen Lautsprecheranlagen kaum Ohrensausen mehr hinterlässt. Manchmal wirkt es so, als würden sich große Röhren über einen stülpen und wie ein Schwarzes Loch einfach verschlucken. Und auch die Visuals, die optische Gestaltung der Räume mit LED-Technik, ist in eine neue Dimension vorgestoßen. Mit fluoreszierenden Farben, gigantischen Blumen und wabernden Mustern, die den ganzen Raum einnehmen.

Die visuellen Effekte sorgen des öfteren für Staunen. Foto: Marco Partner

Rafael kannte diese Floors bislang nur aus Youtube-Videos. Es ist sein dritter Versuch, zur Time Warp zu kommen, zweimal scheiterte er, einmal wegen eines Motorradunfalls. Auch diesmal sollte es für den Koblenzer fast schiefgehen. „Beim Ticket buchen habe ich mich verklickt und die günstigeren Karten für 18- und 19-Jährige ausgewählt“, gesteht er. An der Abendkasse aber kann er nachzahlen und dann endlich abraven, die Atmosphäre in echt aufsaugen.

Kult und einmalig

Zum Beispiel bei DJ Gigola aus der Underground-Szene Berlins, die sich mit Mau P aus Amsterdam ein heißes Back-to-Back-Set liefert. Der rot leuchtende Dancefloor wird zum futuristischen Dschungel mit knorrigen Beats als Unterholz und peitschenden Laserlianen. Darüber legen sich verzerrte Vocals, die sich wie flüssiges Metall auflösen und zu aufsteigenden Klangkugeln werden. Die meisten tanzen für sich, ganz in die Musik versunken. Andere feiern in kleiner Gruppe, schauen sich ständig in die Augen, lachen, animieren und pushen sich.

Als um 2 Uhr die Wachablösung erfolgt, die 61-jährige DJ-Legende Sven Väth die Bühne betritt, ist es schon brechend voll. Die Veteranen rücken näher, doch das jüngere Publikum zieht weiter, immer weiter durch eine unendliche Nacht, die im Gläsernen Palast ihren Höhepunkt findet. Der Tanz zur Morgendämmerung, wenn die ersten Sonnenstrahlen auf die Discokugel fallen, gilt als Kult und einmalig. Und will doch immer wieder aufs Neue erlebt werden.