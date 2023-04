Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

William Shakespeares „Macbeth“ ist der Schauspielklassiker dieser Tage. Am Theater im Pfalzbau probt der Intendant persönlich eine Inszenierung, die am 13. Oktober Premiere feiern wird.

Der Krieg in der Ukraine lässt das Drama um den mutigen und siegreichen Heerführer, der vom ehrenhaften Hoffnungsträger zum ruchlosesten Tyrannen wird, in unserer Zeit so nah erscheinen