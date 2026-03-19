Die Tigermückensaison rückt näher: In mehreren Stadtteilen gibt es Funde. Die Stadt erklärt, was Anwohner tun können und wo es Hilfe bei Stichen gibt.

Die Tigermückensaison beginnt. Die Stadt Ludwigshafen bittet Bürger daher, auf ihren Grundstücken Brutstätten zu vermeiden. In Ludwigshafen haben sich Asiatische Tigermücken in den Stadtteilen Oggersheim (Melm), Friesenheim und Süd angesiedelt. In Mitte, Mundenheim und Rheingönheim gab es einzelne Funde.

Am wirksamsten zur Bekämpfung ist die Vermeidung von Brutmöglichkeiten, teilt die Stadtverwaltung mit. Tigermücken entwickeln sich in einer Woche in wassergefüllten Behältnissen in Gärten und auf Balkonen, etwa in Regentonnen, Übertöpfen, Untersetzern, Gießkannen und Tiertränken, aber auch in Hofgullys, verstopften Dachrinnen und hohlen Zaunpfählen. Da sie nur wenige hundert Meter weit fliegen, stammen Exemplare vom eigenen Grundstück oder aus der Nachbarschaft.

Fachkraft sucht nach unentdeckten Brutstätten

Gefäße sollten von Anfang April bis Anfang Oktober so gelagert werden, dass sich kein Wasser darin sammelt oder sie lückenlos abgedichtet sind, zum Beispiel Regentonnen mit engmaschigem Moskitonetz mit Gummizug. Zudem empfiehlt die Stadt, wassergefüllte Behältnisse einmal pro Woche zu leeren. Wo das nicht überall möglich ist, könnten Brutmöglichkeiten 14-täglich mit Bti-Tabletten behandelt werden. Diese können laut Mitteilung kostenfrei über die Ortsvorsteherbüros bezogen werden.

Trotzdem kann es zu einer erheblichen Stichbelästigung kommen. Betroffene können sich über das Meldeformular www.kabsev.de/kontakt-tigermuecke an die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) wenden. Eine Fachkraft nimmt dann Kontakt auf und vereinbart einen Vor-Ort-Termin – nach Möglichkeit mit Nachbarn –, um nach unentdeckten Brutstätten zu suchen.