Asiatische Tigermücken sind in den vergangenen Jahren in den Mannheimer Stadtteilen Almenhof, Feudenheim und Rheinau nachgewiesen worden. Im Sommer hat die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS) im Auftrag der Stadt die Stechmücken bekämpft. Allerdings überwintert die Tigermücke in Form von Eiern. Laut Stadtverwaltung können Bürger nun selbst einen Beitrag zur Eindämmung leisten. Wenn die Eier jetzt beseitigt werden, helfe das, die erste Generation, die Ende März/Anfang April 2025 schlüpft, zu reduzieren. Was kann getan werden? Die Eier werden am Innenrand von wassergefüllten Gefäßen (Regentonnen, Blumentopfuntersetzern, Übertöpfen, Gießkannen) abgelegt. Um diese abzutöten, sollten potenzielle Brutstätten mit heißem Wasser (mindestens 60 Grad) ausgespült werden. Alternativ könne mit einer kräftigen Bürste der Innenrand der Behältnisse abgeschrubbt werden. Weitere Informationen im Netz: www.mannheim.de/tigermueckenbekaempfung.