Zu Vorsicht beim Hundekauf ruft der Tierschutzverein auf. In den Vorwochen seien vermehrt Hundewelpen, insbesondere aus Osteuropa zum Kauf angeboten worden. Häufig handele es sich um illegal eingeführte Tiere, die oft schwer erkrankt seien oder unter schweren Verhaltensstörungen leiden könnten. So wurde vor einem Penny-Markt in Ludwigshafen für 1700 Euro ein Pomeranian-Welpe aus dem „Kofferraum“ verkauft. Der Tierschutzverein empfiehlt, sich auf keinen Fall einen Hund aus einem Auto oder auf einem Parkplatz zu kaufen. Normalerweise sollten immer die Welpen mit der Mutter besucht und besichtigt werden. Kritisch müssten auch ausländische Impfausweise angesehen werden. Im Zweifelsfall bietet der Tierschutzverein Hilfe an. Im Netz: https://www.tierschutzverein-ludwigshafen.de/home/