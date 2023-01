Weil ein 43-Jähriger am Montagabend seinen jungen Hund mehrmals gegen einen Zaun geschlagen hat, griffen laut Polizei Zeugen ein und versuchten das Tier zu retten. Im Zuge dessen habe sich eine handfeste Auseinandersetzung zwischen vier Personen vor einer Bar in der Jaegerstraße (Innenstadt) entwickelt. Den Beamten zufolge mussten die Kontrahenten getrennt und gefesselt werden. Der 43-jährige Hundebesitzer, eine 19-Jährige sowie ein 21-Jähriger seien anschließend zu einer Polizeidienststelle gebracht worden. Der 43-Jährige muss sich nun wegen den des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verantworten. Wie schwer der Hund letztendlich verletzt wurde, ist der Polizei derzeit noch nicht bekannt. Der Hund sei derzeit in einem Tierheim untergebracht.