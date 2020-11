Im Wildpark Rheingönheim leben mehr als 200 Tiere. Es macht viel Spaß, sie zu beobachten und in dem großen Park umherzulaufen. Leider ist das im Moment wegen Corona nicht möglich. Doch mit einem besonderen Weihnachtsgeschenk könnt ihr die Tiere trotzdem unterstützen.

Es gibt vieles, was mir im Moment fehlt. Besonders vermisse ich es, mich mit meinen vielen Freunden zu treffen. Dazu gehört auch Nico Nuss, der im Wildpark Rheingönheim lebt und dort als Maskottchen unterwegs ist. Wegen Corona ist der Wildpark im Moment leider geschlossen. Dabei ist es einer meiner Lieblingsplätze in der Stadt: viele Tiere, schöne große Bäume, viel Platz zum Spielen. Wer sich schon jetzt darauf freut, nächstes Jahr wieder ganz oft in den Wildpark zu gehen, kann schon eine Jahreskarte kaufen – oder gleich eine Familienjahreskarte, damit Mama, Papa und die Geschwister auch mitkommen können. Darüber würden sich die Mitarbeiter im Wildpark freuen, denn auch für sie war das Corona-Jahr nicht leicht.

Fast ein Hirsch unterm Weihnachtsbaum

Oder ihr wünscht euch zu Weihnachten eine Tierpatenschaft. Dann liegen zwar kein echter Hirsch und kein echtes Wildschwein unterm Tannenbaum – aber mit dem Geld, was eure Familie für die Patenschaft ausgibt, werden die Tiere im Park unterstützt. Davon wird zum Beispiel ihr Futter bezahlt, oder die Behandlung, wenn sie mal einen Arzt brauchen. Ihr dürft euch auch vorab ein Patentier aussuchen. Das kann genauso ein kleines Meerschweinchen sein wie ein farbenfroher Pfau oder ein Luchs. Infos dazu, wie viel so eine Patenschaft kostet, finden eure Eltern im Internet. Einfach unter www.ludwigshafen.de das Suchwort „Tierpatenschaft“ eingeben. Und im nächsten Jahr könnt ihr euer Patentier dann sicher auch wieder besuchen.

Auch für Bäume im Wildpark wird Geld gebraucht. Zum Beispiel, damit neue Bäume gepflanzt werden können und es dort weiterhin so schön grün bleibt.

Noch Fragen?