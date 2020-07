Nach dem Fund von sieben Tierkadavern am Altrheingraben in Edigheim laufen die Ermittlungen der Polizei. Die Beamten gehen derzeit nicht davon aus, dass die Enten und Nutrias (Sumpfbiber) gewaltsam ums Leben kamen, etwa durch Gift. Dagegen spreche, dass es auch lebende Tiere in der Umgebung des Fundorts gebe. Dennoch sei eine Wasserprobe genommen worden, die noch untersucht werde. „Die Gesamtumstände sprechen eher gegen eine Straftat und dafür, dass die Tiere eines natürlichen Todes gestorben sind“, sagte eine Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Ein Passant hatte am Montag beim Spaziergehen mit seinen Hunden die Kadaver entdeckt und befürchtet, die Tiere seien vergiftet worden.