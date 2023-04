Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als Unterhalter sind sie beliebt: Videos von jungen Hunden und Katzen erheitern ein Millionenpublikum. Ein in Wien lebendes Künstlerpaar dreht den Spieß nun um. Kroot Juurak und Alex Bailey sehen Haustiere nicht nur als Entertainer, sondern als Kulturwesen, die unterhalten werden wollen. Mit ihren „Perfomances for Pets“ spielten sie nun in der Ludwigshafener Rudolf-Scharpf-Galerie vor einem Hundepublikum. Applaus gab es nicht, dafür lautes Gebell.

Neugierig schnüffelt Etzel umher, schlappert in der Wasserschüssel und legt sich zu seinem Herrchen. Der zehnjährige Langhaar Weimaraner ist der erste tierische Zuschauer in der