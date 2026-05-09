Ein verletzter Greifvogel hat am Samstag, 9. Mai, gegen 18 Uhr den Verkehr auf der A65 bei der Anschlussstelle Mutterstadt-Nord/ Ruchheim beschäftigt. Nach Angaben der Polizei meldete ein Autofahrer den Bussard auf der Fahrbahn in Richtung Neustadt, der sich nur eingeschränkt bewegen konnte. Die eingetroffene Streife traf einen Verkehrsteilnehmer an, der das Tier auf dem Standstreifen sicherte und eine Rückkehr auf die Fahrstreifen verhinderte. Der Vogel hatte kleinere Verletzungen im Brustbereich. Die Helfer setzten ihn in einen mitgebrachten Karton und brachten ihn im Streifenwagen zur Dienststelle in Ruchheim. Die Tierrettung Rhein-Neckar kam kurz darauf und brachte den Bussard zum Naturschutzbund nach Haßloch, wo er medizinisch versorgt wurde und in Obhut kam.