Die Bürgerinitiative Neuhofen hat die nächsten Unterschriften für das nächste Bürgerbegehren abgegeben. Diesmal geht es um einen Ratsbeschluss.

Die Bürgerinitiative (BI) Neuhofen hat am Dienstag zum dritten Mal innerhalb kurzer Zeit Unterschriftenlisten bei der Verwaltung der Verbandsgemeinde Rheinauen in Waldsee abgegeben. Wie schon bei den beiden vorherigen Listen, so geht es der BI auch diesmal darum, das geplante Geothermieprojekt der Stadtwerke Schifferstadt und der Stadtwerke Speyer in Neuhofen zu stoppen.

„Laut Einschreiben sind es 1472 Unterschriften“, sagt Detlef Schneider. Wie der Büroleiter der VG-Verwaltung im RHEINPFALZ-Telefonat mitteilt, handelt es sich diesmal um ein sogenanntes kassatorisches Bürgerbegehren. Damit will die BI gegen einen Beschluss aus der Sitzung des Neuhofener Ortsgemeinderats vom 12. Mai vorgehen. Konkret geht es der BI um die Übertragung von Grundstücken für die Wärmegewinnung an die Regenerative Energie Neuhofen Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR). Dieser Beschluss soll laut Schneider durch dieses neueste Bürgerbegehren aufgehoben werden.

Das neue Begehren reihe sich nun in die Prüfung der beiden anderen Bürgerbegehren ein, sagt Schneider. Das bedeutet, dass die Mitarbeiter der Verwaltung knapp 4000 Datensätze prüfen müssen. Die Prüfung findet laut Schneider sowohl inhaltlich als auch formal statt. Also es muss geklärt werden, ob alle, die auf den Listen unterschrieben haben, das auch machen durften.

„Es müssen Neuhofener Bürger sein, und sie müssen über 18 Jahre alt sein“, erläutert Schneider. Dann müsse abgeklärt werden, ob es die Person auch wirklich gibt. Es seien nämlich auch schon Fantasienamen auf früheren Unterschriftenlisten aufgetaucht. Und am Ende müssen neun Prozent der bei der letzten Kommunalwahl Wahlberechtigten unterschrieben haben. In diesem Fall sind das 516 Personen.

Bei den anderen beiden Bürgerbegehren sollen die Neuhofener zum einen darüber abstimmen, ob sie wollen dass die Gemeinde Grundstücke an die AöR überträgt, und zum anderen, ob sie dafür sind, dass die Gemeinde ihre Grundstücke dafür hergibt, damit dort Tiefengeothermie-Anlagen gebaut und betrieben werden.

Die Prüfung dauert laut Detlef Schneider „ein paar Monate. Wir müssen ordentlich und sorgfältig vorgehen. Wir wissen, dass da ein gewisser Druck dahintersteckt und dass es auch eine bestimmte Außenwirkung hat.“ Handwerkliche Fehler würden am Ende nicht gerade für Vertrauen gegenüber der Verwaltung bei den Bürgern sorgen.

Westlich der Schlicht sollen für das Tiefengeothermie-Projekt „Rhein-Pfalz“ Grundstücke zur Verfügung gestellt werden. Hinter dem Vorhaben steht die kommunale Projektgesellschaft Geopfalz. Gesellschafter sind die Stadtwerke Speyer, die Stadt Schifferstadt und bald auch die Ortsgemeinde Neuhofen. Mit dem Tiefengeothermie-Projekt soll eine klimaneutrale, unabhängige und preisstabile Wärmeversorgung für die Region aufgebaut werden.