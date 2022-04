Frei nach Konfuzius, der sagt, dass es besser ist, ein kleines Lichtlein anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen, hat sich der Veranstalter des Mannheimer Oktoberfests dazu entschlossen, den Vorverkauf für die zwölfte Auflage am Montag, 4. April, zu starten. „Nachdem wir zwei Jahre pausieren mussten, halten wir es jetzt für wichtig, an die positiven Momente in unserem Leben zu erinnern“, wird Veranstalter Arno Kiegele in einer Mitteilung zitiert. Demnach soll das zwölfte Oktoberfest in Mannheim an den Wochenenden vom 14. Oktober bis 5. November stattfinden.

Festzelt mit 3400 Plätzen

Dann soll es laut Veranstalter auch ein vergrößertes Festzelt mit einer Gesamtkapazität von 3400 Plätzen geben, das auch an einem neuen Ort aufgebaut werden wird. Schauplatz des Oktoberfests soll dann vor dem Reitstadion auf dem Mannheimer Maimarktgelände sein. Bewährtes soll es aber auch geben, nämlich die altbekannten Partybands. Wiederum neu sein wird das große Fest der Blasmusik am 30. Oktober.

Tickets



Der Vorverkauf startet am Montag, 4. April. Die Digitaltickets können auch einzeln an Bekannte und Freunde weiterverschickt werden. Alle Infos im Netz unter www.oktoberfest-mannheim.de.