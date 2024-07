Das Technische Hilfswerk (THW) Ludwigshafen lädt am kommenden Wochenende, 6. und 7. Juli, zu den „Family Days“ in der Ignaz-Büttner-Straße 130 in Maudach ein. „Es wird eine Fahrzeugausstellung geben und mehrere Stationen für große und kleine Gäste. Dazu werden wir unsere Kletterwand aufbauen und eine Hüpfburg“, heißt es seitens der Verantwortlichen in einer Pressemitteilung. Auch Kettcars können gefahren werden, es werde eine THW-Rallye geben und für Essen und Trinken sei ebenfalls gesorgt. In diesem Jahr erstmals angeboten werden laut der Ankündigung Flammkuchen und Pfalz-Burger. Der Eintritt zum Tag der offenen Tür ist für alle Interessierten frei. Die Erlöse aus dem Verkauf von Getränken und Essen kommen dem Förderverein des THW-Ortsverbands Ludwigshafen zugute. „Am Samstag starten wir um 14 Uhr und sind bis 22 Uhr vor Ort, am Sonntag haben wir von 10 Uhr bis 17 Uhr geöffnet“, teilen die Verantwortlichen mit. Frei nach dem Motto: „Raus aus dem Alltag - Rein ins THW!“