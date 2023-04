Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir in der Bahnhofsstraße (Mitte) Thorsten Roos getroffen. Der 50-jährige Mannheimer ist Gebietsverkaufsleiter einer großen deutschen Brauerei aus dem Sauerland und pflegte gerade seinen Kundenstamm.

Für welchen Bereich sind Sie zuständig?

Ich betreue zunächst einmal im weitesten Sinne die Rhein-Neckar-Region als Kerngebiet. Darüber hinaus wurden mir in meinem