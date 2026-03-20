„Alles Kopfsache?“ fragt der Mentalist Thorsten Havener – und gibt nicht wirklich eine Antwort. Den Besuchern seiner Staunen erregenden Show gibt er dafür einige Rätsel auf.

„Ihr seid heute Abend alle richtig wichtig“, vermittelt er zur Begrüßung, „Ihr seid Teil dieser Show!“ Für ihr Gelingen benötige er die Besucher, ihre Begeisterung, ihre Emotionen, ihre Entscheidungen und, das hört sich dann schon etwas merkwürdiger an, ihre Gedanken. Es werde eine interaktive Veranstaltung, verspricht Thorsten Havener und versetzt sein sehr bunt gemischtes Publikum damit gleich doppelt in Spannung. Was wird geschehen und wen wird er ansprechen und vielleicht auf die Bühne bitten? Wohl wissend, dass da nicht jeder so gerne mitmacht, geht er mit dem Mikrofon durch die Reihen und demonstriert die Folgen der entsprechenden Anspannung auf die Körperhaltung. Wie in der Schule sitzen die Besucher da, mit dem hinabgestiegenen Bühnenkünstler als ihrem Lehrer. Aber wer eigens in eine Show von Thorsten Havener kommt, weiß eigentlich, was ihn erwartet.

„Der Gedankenleser – Ein Mann sieht alles“ hieß 2005 eine vierteilige TV-Reihe, die ihn einem größeren Publikum bekannt gemacht hat und zahlreiche Auftritte in Hörfunk- und Fernsehsendungen, in Talk- und Unterhaltungsshows nach sich zog. Zwei Jahre darauf startete Haveners erste Tournee „Was denken Sie?“, wiederum zwei Jahre später folgte seine erste Buchveröffentlichung „Ich weiß, was du denkst“. Die Titel verraten es, alles zielt in die gleiche Richtung: Der Mann kann Gedanken lesen, jedenfalls scheint es so. Ebenfalls im Capitol gelingt es ihm mit großer Leichtigkeit, das Publikum davon zu überzeugen. Über mehr als zwei Stunden verblüfft er die Besucher und lässt sie rätseln: Wie macht er das bloß?

Und noch einen und noch einen und noch einen drauf

Von der Bühne wirft er ein Papierflugzeug in die Menge, das unvorhersehbar bei Matthias landet. Wohin er gerne mal reisen möchte, fragt Havener ihn sowie nach einer dreistelligen Zahl. „Australien“ und „417“ lauten die Antworten, und beide Angaben finden sich verborgen auf dem Papierflieger, wenn man ihn auseinanderfaltet. Havener wird noch viel mehr von weiteren Besuchern preisgeben und über Wissen verfügen, das ihm, wenn alles mit rechten Dingen zuginge, verborgen sein müsste. Ein „Tourtagebuch“ wird er ganz am Ende hervorzaubern, in dem schon genau vermerkt ist, wie der Abend verlief. Am Nachmittag, also noch vor Eröffnung der Show, will der 53-Jährige den Eintrag niedergeschrieben haben, samt exakten Namen, Daten und Fakten, die niemand erahnen konnte.

Das Ausmaß dessen, was Havener weiß, erahnt, zu wissen vorgibt oder aus den Köpfen herausliest, steigert sich im Laufe der Show, die auf diese ungewöhnliche Weise anregend zu unterhalten vermag. Die Berufe offenbar willkürlich ausgewählter Besucher errät er, von privaten Erlebnissen weiß er, und was sie aufs Papier bringen, zeichnet er, ohne ihre Bilder gesehen zu haben, scheinbar mühelos nach. Ein bisschen frustrierend ist es aber auch, wenn man nie auch nur erahnt, was im Saal oder auf der Bühne genau vor sich geht. Dann setzt der Gedankenleser zu aller Erstaunen noch einen und noch einen drauf und baut gewissermaßen zusätzliche Schikanen für sich selbst ein, um sich noch mehr zu beweisen, wenn er sie souverän meistert. Man runzelt die Stirn und kratzt sich am Kopf.

Offene Fragen

Ist das Zauberei oder Psychologie oder sind es noch andere Fähigkeiten, über die der Mann aus dem Saarland verfügt? Handelt es sich um Tricks oder mehr? „Mentalmagie“ nennt sich das undurchschaubare Feld, auf dem sich der diplomierte Übersetzer für Englisch und Französisch bewegt. Was dahintersteckt, offenbart er im Capitol allenfalls häppchenweise. Bereits im Teenageralter hat er als Zauberkünstler begonnen, später kamen das Studium der Körpersprache, die Suggestion, Gedächtniskunst und Psychologie hinzu. Seine Ankündigung eingangs der Show, zu klären, „wie wirken sich unsere Gedanken auf unser Verhalten aus? Wie kann man über das Verhalten herausfinden, was jemand anderes denkt, und wie können wir all diese Gedanken für uns nutzen?“ bewahrheitet sich nur bedingt.