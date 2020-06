Die Chirurgische Klinik A des Klinikums Ludwigshafen unter der Leitung von Chefarzt Stefan Willis ist als „Kompetenzzentrum für Thoraxchirurgie“ nach den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Thoraxchirurgie (DTG) zertifiziert worden. Damit sei man das erste rheinland-pfälzische Krankenhaus, das diese Auszeichnung bekommen hat, teilt das Klinikum mit. Bundesweit gibt es dessen Aussage zufolge nur 14 zertifizierte Kompetenzzentren dieser Art. „Wir profitieren von unserer jahrelangen Expertise in diesem Fachgebiet und haben über die Jahre eine Mannschaft aus herausragenden Fachärzten, Pflegefachkräften, Physiotherapeuten, Psychoonkologen und Sozialarbeiten aufgebaut, die uns diese Zertifizierung erst ermöglicht haben“, sagt Willis. Das Team des Thoraxzentrums bietet laut Klinikum unter kommissarischer Leitung von Oberärztin Tina Ranneberg das gesamte Spektrum an Diagnostik und Therapie unter einem Dach an. Jährlich werden 500 Operationen im Brustraum vorgenommen. Bei der Hälfte davon handele es sich um bösartige Erkrankungen wie Krebs. Die Thoraxchirurgie ist im Klinikum zudem eng verzahnt mit der Pneumologie (Lungenheilkunde) und dem Onkologischen Zentrum. Willis betont: „Die Zertifizierung ist vor allem ein Signal an unsere Patienten: Wer bei uns behandelt wird, darf sich auf höchste Qualität verlassen.“