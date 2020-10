Vermutlich haben Sie früher als Kind auf die Mutter gehört, wenn sie sagte: „Kind, du musst dich heute warm anziehen, es ist sehr kalt draußen!“ Ja, Mutti hatte da schon recht. Handschuhe, warme Jacke und Stiefel waren die richtige Bekleidung im Winter beim Spielen an der frischen Luft. Was die Eltern empfahlen oder anordneten, haben die meisten von uns als Kind bereitwillig akzeptiert. Sehr wahrscheinlich fühlten wir uns nicht in unseren Freiheitsrechten eingeschränkt.

In der Pubertät, der Zeit des Erwachsenwerdens, sah das dann vielleicht schon ganz anders aus. Haben Sie da den Empfehlungen der Eltern oder auch Lehrern einfach Folge geleistet? Da gab’s doch sicher die eine oder andere Meinungsverschiedenheit und Diskussion. Eigenständigkeit, eigene Meinung waren plötzlich wichtig. Die Autoritäten wurden in Frage gestellt und die eigene Freiheit galt als ein sehr hohes Gut. Zu Recht!

Schwere Kost

In der Schule, in der Ausbildung oder im Studium ging es dann gelegentlich auch um die Frage: „Wo sind die Grenzen meiner Freiheit? Was ist mit Freiheit eigentlich genau gemeint? Darf ich alles tun, was mir möglich ist?“ Eine schwere Kost! Und was hat die mit mir/ Ihnen zu tun?

In der heutigen Corona-Zeit fühlen sich Mitmenschen durch staatliche Vorgaben in ihren Grundrechten eingeschränkt. Sicher ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes nicht vergnügungssteuerpflichtig. Andererseits helfen die Masken – zumindest nach den meisten Untersuchungen – die Infektionsgefahr einzudämmen. Damit schützt man also andere und sich selbst.

Die Mitmenschen im Blick

Und damit kommt wieder das Thema „Freiheit“ ins Spiel. Meine eigene Freiheit hat ihre Grenze dort, wo sie die Freiheit der anderen gefährdet. Oder mit Jesus gesprochen: „Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch!“ (Mt 7,12) Für mich ist das ein einleuchtender Satz. Da sind meine Mitmenschen in meinem Blick und dem Egoismus ist eine deutliche Schranke gewiesen. Vielleicht gelingt es ja gerade jetzt bei den hohen Infektionszahlen in Ludwigshafen, diese Regel wieder etwas stärker in unserem Alltag zu leben.

Der Autor