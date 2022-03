Die AfD in Ludwigshafen hat nach monatelanger Vakanz wieder einen neuen Vorsitzenden: Johannes Thiedig (45) führt künftig den Kreisverband. Der Chefposten war seit November 2021 unbesetzt, nachdem Manfred Hartinger (78) hingeworfen hatte. Sein Fazit: „Ich habe auf die falschen Leute gesetzt.“ Die Partei ist von Querelen, Austritten und Abspaltungen geprägt. Von einst acht Stadtratsmandaten sind noch sechs geblieben. Der neue AfD-Chef Thiedig ist seit August 2020 Stadtratsfraktionsvorsitzender. Er wurde nach eigenen Angaben am Samstag zum Parteichef gewählt. Zu seinen Stellvertretern wurden demzufolge Jörg Bendel (53) und Pamela Windecker (37) bestimmt. Die AfD hat in Ludwigshafen derzeit etwa 80 Mitglieder.