44 junge Frauen und 24 junge Männer stark ist der Abiturjahrgang 2022 des Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) in West. Hier die Ausgezeichneten: Die Preise der Oberbürgermeisterin fürs beste Abi, des Vereins Deutsche Sprache und der Gesellschaft deutscher Chemiker gehen an Anna Wambold. Die Preise der Ministerin für vorbildlichen Einsatz in der Schulgemeinschaft und des Freundeskreises für besonderes Engagement im Schulsanitätsdienst gehen an Viola Sasturain, daneben die Pierre-de-Coubertin-Medaille für exzellente Sportleistungen. Der Dr.-Werner-Thomas Preis vom Freundeskreis Lebendige Antike geht an Julian Müller, ebenso der Preis des Philologenverbands im Fach Geschichte. Den Scheffelpreis fürs beste Deutsch-Abi hat Lukas Lenkeit abgeräumt. Der Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft geht an Jonas Dissinger, Ronja Zimmermann, Adrian Glück und Anna Görth. Der Preis des Verbands Biologie erhält Franka Feldmann, den Preis der Mathematiker-Vereinigung Adrian Glück. Der Religionspreis des katholischen Dekanats geht an Sophie Thiery, der Preis des Freundeskreises für besondere Wettbewerbsleistungen in Griechisch an Maya Pokladnik. Preise des Freundeskreises für besonderen Einsatz als Anne-Frank-Botschafterinnen erhalten Ioanna Kouskouvata und Sophie Roth.