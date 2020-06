Alexander Thewalt (52, parteilos) wird am Montag bei der Stadtratssitzung zum neuen Bau- und Umweltdezernenten ernannt. Sein Amt tritt der Heidelberger dann am Mittwoch, 1. Juli, an.

Thewalt tritt an die Stelle von Klaus Dillinger (59, CDU), der im Januar aus gesundheitlichen Gründen das Amt aufgegeben hat. Der „Neue“ ist Diplom-Bauingenieur und hat in der Vergangenheit als Verkehrsplaner und Bauleiter bei diversen Projekten in Ostdeutschland gearbeitet. Ab 2007 war er in Heidelberg Leitender Stadtbaudirektor im Verkehrsamt. Dort unterstanden ihm 85 Mitarbeiter. In Ludwigshafen wird er Chef von über 1000 Mitarbeitern sein. Der 52-Jährige führt das Dezernat 4 – Bauen, Umwelt, Verkehr und Wirtschaftsbetrieb. Thewalt war früher Mitglied bei den Grünen, ist inzwischen aber parteilos. Der Stadtrat hat ihn im April einstimmig zum neuen Bau- und Umweltdezernenten gewählt.

Zu seinem neuen Aufgabenfeld gehören auch die Hochstraßenprojekte. Am Montag will die Verwaltung über den aktuellen Stand beim Abriss der Pilzhochstraße und die Planungen für den Wiederaufbau informieren. Auch die Hochstraße, die den 2030er-Jahren durch eine ebenerdige Stadtstraße ersetzt werden soll, wird daher Thema sein.

Lukom-Finanzen weiteres Thema

Der Stadtrat beschäftigt sich außerdem mit den Finanzen der städtischen Marketinggesellschaft Lukom in den kommenden fünf Jahren. Der erste Entwurf dafür ist im Dezember durchgefallen. Daneben müssen die Stadträte auch über anzumietende Pavillons (Container) für die Grundschule und die Förderschule Schillerschule in Mundenheim entscheiden. Damit soll die Bauzeit für einen Anbau überbrückt werden. Kostenpunkt: über zwei Millionen Euro.

Schließlich darf der Stadtrat noch entscheiden, ob die Pläne für eine Seilbahn über den Rhein von Ludwigshafen nach Mannheim in einer Machbarkeitsstudie weiterverfolgt werden sollen. Die Sitzung beginnt um 15 Uhr und findet wegen der Corona-Abstandsauflagen nicht im Ratssaal, sondern im Pfalzbau statt.