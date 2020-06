Alexander Thewalt (52, parteilos) ist am Montag bei der Stadtratssitzung im Pfalzbau als neuer Bau- und Umweltdezernent von Ludwigshafen vereidigt worden. Er folgt auf Klaus Dillinger (59, CDU), der zum 1. Februar aus gesundheitlichen vorzeitig in den Ruhestand getreten ist. Thewalt, seit 2007 Leiter des Verkehrsmanagements im Heidelberger Rathaus, wurde am 27. April einstimmig für acht Jahre gewählt. Im Dezernat 4 ist Thewalt ab 1. Juli für über 1000 Mitarbeiter zuständig. „Harte Arbeit, Durchhaltevermögen und gesunder Menschenverstand“, diese wichtigen Voraussetzungen für die hochkomplexe Aufgabe bringe Thewalt mit, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). „Von Tag zu Tag komme ich mit mehr Freude hierher“, sagte Thewalt, der sich in den Vorwochen bereits eingearbeitet hat. „Das wichtigste Ziel jeder Stadt muss es sein, lebenswert zu sein für ihre Bürger“, meinte der in Ludwigshafens kalifornischer Partnerstadt Pasadena geborene Thewalt. Er kam, wie angekündigt, mit dem Fahrrad, begleitet von seiner Frau Gabi (53). „Vielen Dank für ihr Vertrauen“, sagte er am Ende ins Plenum.