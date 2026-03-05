Das angekündigte Aus der Klinik sorgt vor allem in Mannheim seit Monaten für Wirbel. Zwei Krankenhäuser in Ludwigshafen spüren bereits konkrete Auswirkungen.

Im Laufe der kommenden Monate soll das Theresienkrankenhaus in Mannheim nach und nach schließen. Grund ist laut Träger die wirtschaftliche Situation: Die Klinik hat in der Vergangenheit hohe Defizite eingefahren. Noch vor der endgültigen Schließung machen mehrere Stationen dicht, darunter die Gefäßchirurgie, die Hals-Nasen-Ohren-Station und die Urologie, die schon verlegt oder aufgelöst wurden. Schlussendlich soll die verbleibende Versorgung am Standort des Diako in Niederfeld gebündelt werden. Dass in Mannheim ein Teil der Versorgung fehlt, spürt man auf der anderen Rheinseite in Ludwigshafen bereits.

St. Marien bemerkt Zunahme

Das St. Marien- und St. Annastiftskrankenhaus bemerkt nach eigener Aussage bereits einen Anstieg von Patienten aus Mannheim. Wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilte, sind vor allem in der Wirbelsäulenchirurgie und der Endoprothetik Zunahmen zu spüren. Man sei in dem Bereich leistungsfähig und freue sich auf weitere Patienten, die Kontaktaufnahme mit orthopädischen Praxen in Mannheim sei bereits erfolgt.

Andere Fachbereiche der geschlossenen Abteilungen decke man nicht ab, daher rechne man auch nicht damit, dass diese Patienten in die Stiftskrankenhäuser ausweichen. Auch die Verantwortlichen der Notaufnahme gingen davon aus, dass Notfallpatienten in Mannheim bleiben werden.

Wenig Veränderung in Oggersheim

Im Krankenhaus Zum Guten Hirten in Oggersheim erwartet man hingegen keine Veränderung. „Der Fachbereich Geriatrie wird weiterhin im Julia Lanz Brüderklinikum (Diako Mannheim) fortgeführt. Eine Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie gab und gibt es nicht. Daher sehen wir aktuell keinerlei Auswirkungen auf den Guten Hirten“, teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit.

Auch die BG Unfallklinik teilt über eine Sprecherin zum Thema mit: „Wir rechnen aktuell nicht mit einem erhöhten Patientenaufkommen an unserer Klinik aufgrund der Schließung des Theresienkrankenhauses im Mannheim.“

Mehr Mannheimer in Klinikum-Notaufnahme

Beim Städtischen Klinikum ist es wiederum anders. Wie im St. Marienkrankenhaus bemerkt man eine Zunahme von Patienten aus Mannheim. Das gelte „sowohl in der Notfallversorgung als auch in den Fachbereichen, die von der Schließung des Theresienkrankenhaus betroffen sind“, so eine Sprecherin. Mit dem Umbau der Zentralen Notaufnahme könne man auf diese Zunahme allerdings adäquat reagieren. „Als Haus der Maximalversorgung fühlen wir uns der Versorgung der gesamten Metropolregion verpflichtet“, so die Sprecherin des Klinikums.