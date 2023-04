Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Sonntag haben wir auf dem Gelände des BASF TC Ludwigshafen Theo Stefan getroffen. Der 70-Jährige lebt in Erpolzheim und betreibt noch immer einen Reifenservice in Ludwigshafen.

Was bringt sie heute zum Tennis?

Ich bin eigentlich jeden Tag hier auf der Anlage. Meine Enkelin Charlotte Keitel trainiert hier und aktuell spielt sie auch bei den Deutschen Jugendtennismeisterschaften