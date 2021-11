Zu einem digitalen Thementag „Teenagerbeziehungen und sexualisierte Gewalt“ lädt am Montag, 29. November, der Verein Wildwasser und Notruf Ludwigshafen ein. Angeboten werden ein Workshop für Jugendliche und ein Vortrag für Erwachsene.

Im Workshop „Vom Wollen und Gewolltwerden. Und von Grenzen“ soll es um Sexualität, Liebe und Dating, aber auch um Grenzen gehen. Die Veranstaltung findet statt von 16 bis 18.30 Uhr und richtet sich an junge Menschen zwischen 16 und 18 Jahren. Familientherapeutin Souzan AlSabah will sich an den Erfahrungen der Jugendlichen orientieren und damit Raum für Unsicherheiten und Verletzlichkeit sowie Selbstbewusstsein und Neugier schaffen.

Zeit für Sorgen und Ängste

In der Anschlussveranstaltung, einem einstündigen Vortrag, der sich an Erwachsene richtet, spricht Souzan AlSabah zu „Unterstützendes für Teenagerbeziehungen. Umgang mit sexualisierter Gewalt.“ Beginn ist um 19 Uhr. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. „An diesem Abend nehmen wir uns Zeit für Sorgen, Ängste und Unterstützungsbedürfnisse von Eltern von Jugendlichen, anderen Bezugspersonen und Pädagogen“, heißt es seitens der Veranstalter.

Der Verein Wildwasser und Notruf Ludwigshafen unterstützt und begleitet Betroffene von sexualisierter Gewalt, Bezugspersonen und Fachkräfte. Die beiden Veranstaltungen finden in Kooperation mit den Gleichstellungsbeauftragten des Rhein-Pfalz-Kreises und der Stadt Ludwigshafen sowie dem AK Mädchenarbeit des Bereichs Jugendförderung und Erziehungsberatung der Stadt Ludwigshafen statt.

Noch Fragen?

Den Link zur jeweiligen Veranstaltung erhalten Interessierte nach Anmeldung per E-Mail an team@wildwasser-ludwigshafen.de. Anmeldeschluss ist der 25. November, weitere Informationen unter: www.wildwasser-ludwigshafen.de.