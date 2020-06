Am Samstag, 6. Juni, 20 Uhr, zeigt das Theaterhaus G7 im Hofgarten unter freiem Himmel eine szenische Lesung von „Eine nicht umerziehbare Frau“ von Stefano Massini mit Fiona Metscher als Anna Politkjowskaja in der Regie von Inka Neubert. Der Kontrabassist Johannes Frisch bietet einen Live-Soundtrack zu den gelesenen Texten. Die Produktion ist die erste in einer Reihe von Repertoirestücken, die das Theaterhaus G7 für sein Open-Air-Programm adaptiert. „Wir sind sehr froh, das Haus nach dem kompletten Shutdown nun wieder vorsichtig für unser Publikum öffnen zu können. So gehen wir konstruktiv mit den geänderten Bedingungen um, halten uns an Abstandsregeln und Hygienevorschriften und bieten dennoch ein anspruchsvolles Programm“, sagt Theaterleiterin Inka Neubert.

Momentaufnahme aus dem Krieg

Der eindrückliche Monolog „Eine nicht umerziehbare Frau“ von Stefano Massini ist inspiriert von Schilderungen der 2006 ermordeten Journalistin Anna Politkjowskajas; es präsentiert eine Reihe von erschreckenden Momentaufnahmen aus dem Inferno des tschetschenischen Krieges. Ein Abstieg durch den Schrecken, der zu einer Reflexion über die Freiheit der Presse und über den Beruf des Journalisten wird. Kartenreservierung unter Telefon 0621-154976.