Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was ist es, was die Welt im Innersten zusammenhält? Gar nicht so einfach, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Goethes „Faust“ ist das Psychogramm eines ruhelosen Geistes, der sich nach Erkenntnis sehnt. Und weil ein jeder Mensch nun einmal anders fühlt und denkt, hat die Abschlussklasse der Mannheimer Theaterakademie die Rolle dieser tragischen Figur gleich mit fünf Darstellern besetzt, in deren Brust jene zwei berühmte Seelen schlagen.

Die Premiere im Felina-Areal ließ auf jeden Fall die Herzen der Besucher höher schlagen. Schließlich ist es nicht weniger als die Suche nach dem Stein der Weisen, die sich