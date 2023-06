„Wie es euch gefällt“ nach William Shakespeare ist die Sommer-Inszenierung unter freiem Himmel der Theaterakademie Mannheim. Sie feiert ihre Premiere am Freitag, 30. Juni.

Auf der Bühne im Hof der Theaterakademie im Felina-Areal in der Neckarstadt-Ost in Mannheim werden Schauspielschülerinnen und Schauspielschüler des vierten bis sechsten Semesters stehen. Sie zeigen Shakespeares Komödienklassiker um die als Mann verkleidete Prinzessin Rosalind. Regie führt die Leiterin der Schauspielschule, Silvana Kraka. Nach der Premiere am Freitag, 30. Juni, 20 Uhr, ist die Komödie am 1., 7., 8., 14., 15., 22. und 23. Juli zu sehen. Karten gibt es per E-Mail an office@theaterakademie-mannheim.de oder unter Telefon 0621 1247245.