Das Mannheimer Theater Oliv startet am 12. September mit der französischen Komödie „Anderthalb Stunden zu spät“ in die neue Spielzeit. Die neue Leitung des Theaters mit Angelika Baumgartner an der Spitze hat ein spartenübergreifendes Programm auf die Beine gestellt, das allen Generationen gerecht werden soll. Auch mit Blick auf die innere Ausstattung des Theaters sind die Macher neue Wege gegangen.

Der neue Spielplan im Theater Oliv ist eine Symbiose aus neuen Stücken und altbewährten Stoffen. Wenn sich am 12. September der erste Vorhang hebt, wird noch der Geruch nach frischer