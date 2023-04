Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine zauberhafte Handlung, schmissige Songs und gutaufgelegte Darsteller machten die Aufführung des Familienmusicals „Die Schöne und das Biest“ am Ostersonntag im Pfalzbau zu einem kurzweiligen Vergnügen. Am 78. von 82 Aufführungstagen machte das Bochumer Theater Liberi in Ludwigshafen Station und spielte vor ausverkauftem Haus.

Die Zuschauer im kleinen Saal des Pfalzbaus ließen sich einen Nachmittag lang gerne verzaubern von der märchenhaften Geschichte. Die beginnt in einem verwunschenen Wald, wohin