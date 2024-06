In wenigen Wochen verabschiedet sich das Theater im Pfalzbau in Ludwigshafen in die Sommerpause. Der Vorverkauf für die neue Spielzeit beginnt am Montag, 9. September.

Ein umfangreiches Programm mit hochkarätigen Gastspielen im Schauspiel und Tanz haben Theater-Intendant Tilman Gersch und die für Kultur zuständige Ludwigshafener Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg in der vergangenen Woche vorgestellt. Zum Beispiel wird am Sonntag, 24. November, Publikumsliebling Lars Eidinger mit einer musikalischen Lesung von Bertolt Brechts „Hauspostille“ im großen Theatersaal zu erleben sein. Für diese und alle anderen Vorstellungen bis zum 31. Dezember beginnt der Kartenvorverkauf am Montag, 9. September. Für Vorstellungen von Januar bis Juli 2025 beginnt der Vorverkauf am Montag, 2. Dezember.

Reservierungen per E-Mail und Telefon gehen immer

Karten können online, per E-Mail, telefonisch oder persönlich erworben werden. Die Theaterkasse am Haupteingang am Theaterplatz hat außer in der Sommerpause montags bis freitags von 10.30 bis 13 und 16.30 bis 18.30 sowie samstags von 11 bis 13 Uhr geöffnet. Telefonisch ist sie immer erreichbar: montags bis freitags von 11 bis 18.30, samstags von 11.30 bis 13 Uhr unter 0621 5042558. Die Abendkasse öffnet eine Stunde, bei Veranstaltungen auf der Hinter- oder Probebühne eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn. Vorbestellungen per E-Mail an pfalzbau.theaterkasse@ludwigshafen.de sind jederzeit möglich.