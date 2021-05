Sobald es wieder erlaubt ist, sollen am Theater im Pfalzbau in Ludwigshafen die Proben für ein neues Bürgerprojekt beginnen. Intendant und Regisseur Tilman Gersch möchte mit dem Ensemble Carl Zuckmayers Stück „Katharina Knie“ auf die Bühne bringen.

In einer pfälzischen Kleinstadt nahe Mannheim hat Carl Zuckmayer sein Volksstück angesiedelt – und in die Pfalz kehrt es, nachdem es mehrfach verfilmt, als Musical inszeniert und in unzähligen Theatern gezeigt worden ist, nun wieder zurück. Die regionalen Bezüge seien sehr schön, sagt Dramaturgin Barbara Wendland und zitiert: „Mir mache nach Dürkheim, da is e Volksfest.“

Hundert Jahre alt und hochaktuell

Barbara Wendland und Tilman Gersch haben „Katharina Knie“ aber nicht in erster Linie deswegen als neues Bürgerbühnenprojekt auserkoren, sondern weil das 1928 uraufgeführte Stück für sie hochaktuell ist.

Weil es den Konflikt zwischen den Generationen verhandelt – Wendland denkt dabei an die „Fridays for Future“-Bewegung, die die ältere Generation moralisch unter Druck setzt – und weil es hinterfragt, was Heimat ist. Angesiedelt hat es Zuckmayer in einer Zirkusfamilie, in einem Milieu also, dessen Mitglieder normalerweise Reisende sind – während sich die Hauptfigur Katharina gerne verorten möchte.

Was ist Heimat?

„Daraus ergeben sich Fragestellungen, die wir auch für Ludwigshafen interessant finden “, sagt die 56-Jährige – und erinnert daran, dass Gersch und sie mit dem gemeinsamen Sohn selbst erst vor sieben Jahren in die Stadt gekommen sind. „Ist Heimat überhaupt an einen Ort gebunden, an den Dialekt oder an Traditionen? Oder ist die Heimat nur in einem selbst?“ Das ist eine von vielen Fragen, die das Regieteam beschäftigen und die gemeinsam mit dem Ensemble erarbeitet werden sollen. Die Ergebnisse sollen in die Produktion einfließen. Die Premiere von „Katharina Knie“ ist derzeit für Frühjahr 2022 geplant.

Etwa 20 Männer und Frauen aller Altersstufen sollen dann gemeinsam auf der Bühne stehen. Neue Spielerinnen und Spieler sind willkommen. Wer sich dafür interessiert, kann sich bei Barbara Wendland melden: per E-Mail an barbara.wendland@ludwigshafen.de.