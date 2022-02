„The Gregorian Voices“ treten innerhalb ihrer Tournee am Sonntag, 20. Februar, 17 Uhr, in der Friesenheimer Kulturkirche Friedenskirche (Leuschnerstraße 56 ) auf. Titel des Programm: „Gregorianik meets Pop – vom Mittelalter bis heute“. Die acht Sänger kombinieren laut Ankündigung frühmittelalterliche gregorianische Choräle mit Pop-Songs. Eintrittskarten gibt es an bekannten Vorverkaufsstellen, bei der Tourist-Info (Berliner Platz 1) sowie im Netz unter www.reservix.de und www.ticket-regional.de. Tickets kosten im Vorverkauf 24 und an der Abendkasse 27 Euro. Einlass ist um 16 Uhr. Ab dann ist auch die Abendkasse geöffnet.