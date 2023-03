Die beiden Aufführungen des Passionsoratoriums „The Crucifixion“ von John Stainer am kommenden Wochenende in der Lukas- und Friedenskirche (Süd und Friesenheim) müssen laut Bezirkskantorei leider entfallen. „In der Protestantischen Bezirkskantorei Ludwigshafen besteht aktuell ein außerordentlicher hoher Krankheitsstand, den wir nicht auffangen können“, bedauert Bezirkskantor Tobias Martin. Geplant war eine Teilaufführung am 1. April in der Reihe „Wort und Musik“ in der Lukaskirche in Süd. Am 2. April sollte das Gesamtwerk in der Friedenskirche in Friesenheim erklingen. Nun werden Nachholtermine geprüft. „Wort und Musik“ am Samstag, 18 Uhr, findet in der Lukaskirche in geänderter Form statt unter dem Titel „Passionslieder hören, singen und bedenken“. Ralf Grübner spielt Orgel, die Liturgie gestaltet Pfarrerin Barbara Schipper.