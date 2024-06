Die schwedische Rock-Pop-Band „The Cardigans“ feierte vor allem in den 90ern weltweite Erfolge. Nun treten sie nach 18 Jahren zum ersten Mal wieder in Deutschland auf: beim Mannheimer Zeltfestival. Benjamin Fiege hat mit Frontfrau Nina Persson über den Erfolg der Band, die Hitsingle „Lovefool“ und weibliche Superstars in der Musiklandschaft gesprochen.

Nina, Sie sind erst im Oktober mit James Yorkston in Weinheim aufgetreten, kommen jetzt mit den Cardigans nach Mannheim. Hand aufs Herz: Suchen Sie hier ein Haus?

Hah!